Ici c'est la rubrique complètement « miam » pour futures mamans gourmandes et 100% compatibles grossesse ! Vous y trouverez des recettes optimisées par nos nutritionnistes pour chaque trimestre de votre grossesse et pour chaque besoin spécifique (calcium, préparation à l'allaitement, oméga-3 etc ...) ! Et comme, enceinte on est toute un peu barge sur la nourriture (je veux du Chocooolaat et des Fraiiiises tout de suite), on vous propose des recettes pour satisfaire vos envies irrésistibles. Vous pourrez même trouver des recettes post-grossesse, adaptées à celles qui souhaitent allaiter bébé. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez proposer vos propres recettes qu'on publiera avec la validation de nos experts, Chouette !